Arrestato falso agente immobiliare: affittava case vacanze inesistenti nel Cilento. E’ finito in manette un 43enne, residente a Battipaglia, a seguito della denuncia di un pensionato di Scafati, truffato per una casa vacanza inesistente nel Cilento. Si era, infatti, rivolto a lui per trovare una appartamento da affittare per le vacanze in zona. Il pensionato gli aveva anche consegnato una caparra di mille euro per l’avvio delle operazioni. Come scrive Il Mattino, il falso agente immobiliare è stato arrestato dai carabinieri.