La devozione mariana in Penisola Sorrentina amalfitana è tanta e tale che chiese e Santuari , con la loro antichità, la preziosità e la quantità delle opere contenute nel loro interno, da sola traccia la storia degli uomini, del territorio, dell’arte e dei costumi del luogo.

Gli inviati di Positanonews , non potendo sintetizzare in un solo articolo quanto raccolto in itinere per “Grazie”, con foto , video e impressioni, racconteremo a più riprese il pellegrino viaggiare in Penisola.

Punto di partenza , Castellammare, località Pozzano, località sede del Santuario, a seguire Seiano , con Santa Maria la Vecchia, a Trasaella , a Sorrento e Massa Lubrense. Straordinarie ubicazioni differenziate dalle loro precise identità che le contraddistinguono l’una dall’altra.

A Pozzano c’è un Santuario con i Padri Minimi, devoti a San Francesco di Paola, che contiene l’antica effige, in una cappella settecentesca di tarsia marmorea e affreschi. La Madonna delle Grazie con San Catello è compatrona di Castellammare di Stabia.

La tradizione vuole che a seguito dell’iconoclastia, il quadro della Madonna di Pozzano, secondo gli storici una copia della Madonna di Costantinopoli, fosse stato nascosto in un pozzo, sulla collina di Pozzano. Diversi secoli dopo, alcuni contadini che risiedevano nei pressi del pozzo, ormai abbandonato e ricoperto di rovi, videro ardere per diverse sere una fiamma, ma impauriti non osarono avvicinarsi; alcuni giorni dopo, un gruppo di pescatori, intenti a trainare sulla spiaggia le barche a causa dell’arrivo di un temporale, fu protagonista di un’apparizione della Madonna, ricoperta da un velo bianco, che li invitava a cercare il pozzo e a recuperare la sacra immagine aggiungendo poi:

«In quel sito voglio in mio onore edificata una chiesa, e gli stabiesi possono essere sicuri che in essa godranno tutto il favore del mio patrocinio.»

I pescatori, credendo si trattasse di un’allucinazione, non eseguirono l’invito della vergine, la quale si ripresentò la sera successiva: gli uomini, spaventati, corsero dal vescovo, il quale aveva avuto la stessa visione in sogno[3]. Organizzata una processione, in poco tempo, dopo aver rimosso grandi quantità di rovi, fu ritrovato il pozzo ed al suo interno un involucro che conteneva l’effigie della Vergine, miracolosamente ben conservata, nonostante l’umidità del luogo[2]. Tuttavia questa leggenda è stata in parte smentita, soprattutto circa le origini del quadro, che ha una datazione posteriore rispetto alla fine dell’iconoclastia[4].

dal volume ISTORIA DELL’IMMAGINE DI SANTA MARIA DI POZZANO

DELL’ IMMAGINE DI S. MARIA DI POZZANO E Sua antichità’

CAP. III.

L’Immagine di S. Maria di Pozzano da iocognito

pennello sopra sottilissimo bisso di vivi

colori al naturale dipinta , rappresenta la gran

Vergine Madre sedente sopra guanciale di colorita

grana sostenuto da marmorea base , con

veste rossa e manto azzurro, che dalla sommità

del capo sino a’piedi la copre e maestosamente

l’adorna, tenendo in seno con veste a

color di rose, che sino al ginocchio si stende.il

suo divin pargoletto sostenuto dalia sua destra,

e stando colla sinistra in atto di apprestargli il

suo verginal latte, come appunto la Vergine

delle grazie dipinger volgarmente si suole; avendo

da ambedue i lati quasi in ossequioso

corteggio gli apostoli tutti , che tengono in

mano gli strumenti delle loro corone e del loro

martirio.

Che ella sia antichissima, e ne’ primieri secoli

della Chiesa dipinta , sebbene non possiamo

alcun valido documento addurre ; contuttociò

la costante comun tradizione per tale ce l’addita,

e per greca ce la dimostra. Ed in fatti, se

abbiam riguardo alla maniera del colorito e del

disegno ella è propria di que’ tempi , ne’ quali

tutte le buone arti , per le tante invasioni di

straniere nazioni in Italia, erano perdute, e sin

da Constantinopoli dovevasi far portare qualche

dipintura , che a persona di buon gusto

mezzanamente soddisfar potesse. Ed agevol cosa

ella era in queste parti del regno di Napoli,

che agl’ imperadori d’ Oriente ( sebbene sotto

varie forme di governo) allora ubbiJivano. per

mezzo degli amalfìlani potenti in quella stagione,

ed espertissimi delle cose di mare cosi, che

fino ad Alessandria d’ Egitto per condurre e

pigliar merci continuamente navigavano. Tanto

più questa verità vien confermatarche essendo

ella senza alcun legno , o sia telaio /’come

in brieve dirassi) ritrovata, dacci a divedere,

che per comodo di essere agevolmente in lontani

paesi trasportata, in tal maniera il suo artefice

fattta lavesse.

E più tal nostro parere vien accertato,

perche ella è sopra bisso dipinta (a che al dir

di Plinio è specie di finissima tela formata di

molle e soltil lino di Acaia , su della quale

erano usi i greci dipintori io qua’ tempi dip

ingere. In fatti nell’ antico Siponlo, (ù che

ora Manfredonia appellasi, una miracolosa immagine

sotto il titolo diS. Maria Maggiore^

anco sopra finissimo bisso dipinta si adora,

la quale si tien per certo , che da Costantinopoli

fatta r avessero que’ popoli sin da antico

tempo venire. Sul monte Gargano (c altra

Immagine di nostra donna nomata S. Maria di

Pulsano similmente sopra finissimo lino , e

similmente da Costantinopoli fatta portare si

venera e si conserva.