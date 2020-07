Ancora un guasto, a Piano di Sorrento Meta manca l’acqua. Aggiornamenti

Lo comunica la Gori che a causa di questo disagio nei due comuni limitrofi non scorrerà fino alle ore 2.00 di martedì 14 luglio

Costiera sorrentina – La Gori comunica che a causa di un improvviso guasto non ci sarà acqua a Piano di Sorrento e Meta.

Le strade che sono interessate nel Comune carottese sono: via Cavone, via Dei Platini, corso Italia con tutte le traverse della zona.

A Meta ad essere interessato è il corso Italia con tutte le traverse della zona.

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 02.00 di martedì 14 luglio 2020.

GiSpa

Aggiornamenti

Sono le 6 e ancora non è tornata l’acqua. Questi guasti improvvisi sono diventati una routine e la GORI non solo non è precisa né tempestiva nelle comunicazioni, ma non spiega mai neanche nel dettaglio specificando le responsabilità su cosa succede.