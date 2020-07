Anche Max Giusti sceglie la Costiera Amalfitana: pausa alla pasticceria Gambardella. Dopo il periodo di forzato lock down che ha visto i cittadini italiani costretti nelle loro abitazioni, in questa nuova fase, caratterizzata da più libertà, nonostante le varie regole da seguire per limitare quanto più possibile il contagio da Coronavirus, sono varie le persone a scegliere la Costiera Amalfitana come meta dove trascorrere ore o giorni di relax. Tra questi, il conduttore ed il comico televisivo Max Giusti, il quale ne ha approfittato per compiere diverse tappe.

Il cabarettista è stato prima a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, e poi ha scelto il piccolo e suggestivo borgo costiero per trascorrere in serenità il resto della sua vacanza.

Immancabile una sosta golosa alla Pasticceria Gambardella, dove ha posato con grande buonumore per qualche foto ricordo. A seguire, un bagno nelle acque di Minori.