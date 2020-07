Anche il rapper Capo Plaza si rilassa in Costiera amalfitana: tappa all’Agriturismo “Da Regina” – FOTO

Ancora personaggi famosi arrivano in Costiera amalfitana, in un’estate particolare ma che è sempre piena di vip. L’ultimo arrivato è stato il giovane e talentuoso rapper salernitano Capo Plaza. Quest’ultimo si è concesso una serata all’Agriturismo “Da Regina“, di Tramonti.

“E’ un onore per noi annunciare che il noto artista Capo Plaza ha degustato e gradito le nostre specialità,serata indimenticabile -hanno dichiarato i titolari- Il nostro motto è “chi semina bene, raccoglie buoni frutti”. E noi continueremo a dare il meglio per soddisfare i nostri clienti al pieno delle nostre possibilità. Tutto lo staff dell’Agriturismo “Da Regina” ti augura il meglio, alla prossima Luca!”.

Nato il 20 aprile 1998 a Salerno, Luca D’Orso, in arte Capo Plaza, ha iniziato a scrivere le prime rime nel 2011, all’età di 13 anni. Ha debuttato nel 2013, attraverso il proprio canale YouTube, con il brano “Sto giù”. Un anno dopo si diresse a Milano, dove firmò un duetto con Sfera Ebbasta. Nel 2016 pubblica l’album Sulamente Nuje, in collaborazione con il rapper Peppe Soks. Alla fine dell’anno successivo ha firmato per la Sto Records, etichetta di proprietà di Ghali, che gli ha permesso di guadagnare popolarità con il suo singolo Allenamento #2. Successivamente ha pubblicato i singoli Giovane fuoriclasse e Non cambierò mai, che lo faranno conoscere nella scena trap italiana. Nel 2018 il suo primo album ufficiale, 20, interamente prodotto dal suo produttore Ava, ha raggiunto la vetta della Classifica FIMI Album. Il successo dell’album è stato confermato dai primi posti del singolo Non cambierò mai e del brano Tesla, quest’ultimo realizzato in collaborazione con Sfera Ebbasta e Drefgold.