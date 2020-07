Anacapri, serata di festa con il SuperEnalotto

Il premio di 21.682,66 euro a un giocatore del luogo come riporta Agipronews

Redazione – C’è stata una serata di festa ad Anacapri con il premio di 21.682,66 euro che è andato ad un giocatore del luogo come riporta Agipronews.

La schedina vincente è stata giocata per il concorso di giovedì 16 luglio al Nautilus Caffè, in via Orlandi 116.

Il Jackpot, nel frattempo, è salito a 15,1 milioni di euro, che verranno messi in palio nel concorso di domani. L’ultimo “6” è stato centrato la settimana scorsa, il 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Campania il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.

GiSpa