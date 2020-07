Anacapri. Prende il via la rassegna teatrale. “Un segnale positivo per l’isola di Capri”. Ad Anacapri da questa sera si alza il sipario sulla rassegna “Un’estate per sognare”. Nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria, Villa San Michele, la dimora del medico e scrittore Axel Munthe, tra i musei più visitati della Campania e sede delle istituzioni svedesi a Capri, riparte con una serie di appuntamenti concertistici e con il ritorno de “Il Salotto della Sfinge” che, come un happening tra amici, vedrà scrittori, registi, attori, raccontare il loro lavoro, svelare i dietro le quinte, esaudendo così le curiosità del pubblico e affrontando quest’anno in particolare il tema della bellezza. “Desideriamo prima di tutto dare un segnale positivo per l’isola di Capri, ai visitatori del museo, al pubblico che segue le nostre attività – ha detto la soprintendente Kristina Kappelin entusiasta di poter riaprire la villa anche per gli eventi culturali – ma anche a quanti, come noi, con responsabilità e voglia di fare, continuano a realizzare cose belle e importanti. Mai come quest’anno dobbiamo unire le forze e guardare con ottimismo i mesi che ci aspettano”. Ad inaugurare questa sera saranno il soprano Ingela Brimberg e il pianista Matti Hirvonen che eseguiranno un repertorio dedicato alla lirica italiana.

Fonte Metropolis