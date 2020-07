Anacapri. Comune pronto a sbloccare nuovi contributi. Ad Anacapri agevolazioni finanziarie a sostegno di famiglie e imprese. E’ stata convocata per stamattina una nuova seduta di consiglio nel comune alto dell’isola azzurra. L’ordine del giorno prevede dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente la modifica del regolamento generale delle entrate comunali. Inoltre tra gli argomenti oggetto di dibattito del civico consesso anacaprese figura anche la ratifica della deliberazione di giunta contenente la variazione di bilancio comunale. E poi per l’emergenza covid-19 il consiglio comunale ha in programma l’approvazione delle misure a sostegno delle famiglie e delle aziende contenenti agevolazioni finanziarie. Sempre nella seduta convocata per oggi previsto l’esame del bilancio d’esercizio 2019 della società Anacapri Servizi e la nomina del revisore legale della società a intera partecipazione comunale. Intanto prosegue il progetto alwaysanacapri con il quale l’Ascom Anacapri, guidata da Gelsomina Maresca, in collaborazione con il comune di Anacapri sta animando l’estate isolana. Una serie di iniziative ed appuntamenti tra arte, moda e artigianato che sta rappresentando un volano importante per la stagione anacaprese e più in generale per riportare in auge la tradizionale vocazione oltre che all’ospitalità anche alla produzione artigianale di pezzi unici made in Capri. «Siamo felici di aver contribuito al divertimento ha detto Gelsomina Maresca instancabile motore dell’iniziativa – e di aver fatto trascorrere in armonia un po’ di tempo ad ospiti e residenti». In calendario domani un’altra suggestiva serata anacaprese con la Passeggiata della Moda e inoltre lungo lo storico viale Axel Munthe, live music, teatro itinerante e l’apertura straordinaria notturna di Villa San Michele, la casa del medico scrittore svedese che per la speciale occasione potrà essere visitata anche nelle ore serali con tour guidati alla scoperta della vita e delle opere di uno dei più importanti ospiti dell’isola azzurra che ha contribuito ad arricchirne il mito ed il fascino. A proposito di terziario sul comune di sopra, va detto che dall’altro giorno la Casa Rossa, la dimora-museo costruita dal colonnello americano J.C. MacKowen che deve il suo nome al colore rosso pompeiano che la caratterizza, ha riaperto i suoi battenti al pubblico.

Fonte Metropolis