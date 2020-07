Amalfi. Stanziati 200mila euro di aiuti in favore di lavoratori e famiglie. Riportiamo di seguito quanto ha scritto il sindaco di Amalfi Daniele Milano sulla sua pagina Facebook:

Oggi abbiamo stanziato 200mila euro di aiuti in favore del tessuto socio-economico di Amalfi. Più della metà sono destinati ai lavoratori stagionali e a tempo determinato in condizione di disoccupazione. Poi sostegno alle famiglie, con un contributo per i fitti, e alle imprese, con l’esenzione della COSAP per occupazioni temporanee anche per gli esercizi commerciali.

Una risposta straordinaria, ancor più importante poiché matura in un contesto molto difficile: domani, infatti,con l’assestamento di Bilancio saremo chiamati in Consiglio Comunale a tagliare quattro milioni di euro di entrate delle dodici totali previste.