Amalfi. Spunta la possibile terza lista con Gennaro Pisacane contro i “non programmi”. Ad Amalfi potrebbero esserci delle novità: potrebbe, infatti, spuntare la terza lista con Gennaro Piscane, presidente del consorzio Amalfi Qualità, rappresentante degli albergatori di Amalfi, dato, invece da alcuni, per certo nello schieramento di Del Pizzo. Potrebbe, dunque, essere una lotta a tre: Alfonso Del Pizzo, Daniele Milano e Gennaro Pisacane.

Intanto si infuoca ancora la Campania con attacchi di Andrea Cretella al vicesindaco Matteo Bottone.

Ecco quanto ha scritto, infatti, Gennaro Pisacane sul suo profilo Facebook:

Leggo nell’articolo che sarei tra i sostenitori di Alfonso Del Pizzo nella prossima tornata elettorale.

Ho stima per Alfonso Del Pizzo. Personale e politica.

Devo tuttavia smentire la notizia.

Il mio sostegno andrà a chi proporrà un programma chiaro e coerente con le indicazioni programmatiche già condivise all’interno del Consorzio.

In questo momento, nessuno sta parlando di programmi.

Le bozze che circolano sono generiche e prive di contenuti.

Perciò, se questo resterà lo scenario di riferimento, non è da escludere la presentazione di una terza lista che sto provando a comporre con un gruppo di amici.

Ne approfitto per invitare chi non si identifica con la politica dei “non programmi”, a farsi avanti per tentare di offrire alla città una terza via, che non abbia nulla a che fare con le logiche del passato.