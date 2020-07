Amalfi / Sorrento . A Roma al Parlamento e dal Ministro Catalfo gli stagionali , il sostegno di Positanonews . Dalla Penisola Sorrentina Rosario Fiorentino e Flora Flores ci stanno aggiornando come da Amalfi Stanislao Balzamo . Una rappresentanza dei lavoratori stagionali questa mattina si è ritrovata in piazza Montecitorio, a Roma, per rivendicare il diritto alla tutela, al lavoro. Al presidio romano partecipano i lavoratori appartenenti a tutte le categorie del settore: le Guide Turistiche, gli stagionali aeroportuali e marittimi, i lavoratori Ncc, le lavoratrici delle mense scolastiche, le commesse, addetti alla ristorazione collettiva e altri ancora

Partiti dalle province di Napoli e Salerno ( lavoratori non solo di Positao, Amalfi, Ravello, Agerola sui Monti Lattari , Sorrento, Vico Equense, Massa Lubrense anche di Capri, Ischia e del Cilento per quanto riguarda le zone di cui ci occupiamo ) si son incontrati alle 14 circa con la Ministra Nunzia Catalfo. Sui social network di Positanonews instagram, facebook e youtube stiamo seguendo la manifestazioni , il nostro sostegno sempre e comunque ai lavoratori del turismo che sono particolarmente in difficoltà in questo momento.

Foto 2 di 2



Dagli enti finora in concreto non ci sono stati quelli aiuti aspettati, gli “invisibili” , come sono i lavoratori precari del turismo, gli stagionali, le vere colonne portanti della prima voce dell’economia in Italia, non sono codici, speriamo che lo si capisca, essi sono il nostro passato, presente e futuro.

Michele Cinque

Clicca qui per Intervento Stanislao Balzamo

Teresa Manzo con i lavoratori grazie a Flora clicca qui per il video