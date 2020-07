Amalfi. Solo piccoli problemi tecnici per la Casa di Riposo, le nostre nonne stanno benissimo. Dopo che Positanonews si è messo in contatto con lei, Marcella Anastasio, presidente del gruppo volontariato vincenziano di Amalfi ci ha fornito delle spiegazioni per quanto riguarda la Casa di Riposo di Amalfi:

Il 2 giugno abbiamo avuto visita dei NAS, per un controllo Covid di routine; hanno trovato tutto a posto, ci hanno solo chiesto di mettere i vari cartelli informativi, come in tutte le attività, in casa e sulla porta di ingresso.

Un problema lo abbiamo ed è legato all’abbattimento delle barriere architettoniche… problema comune ad una infinità di strutture, pubbliche e private, che operano sul nostro territorio; ad Amalfi ci sono infinite barriere architettoniche ed è inimmaginabile poterle eliminare tutte e completamente.

Ora stiamo cercando di trovare soluzione anche a questo con l’aiuto di tecnici, professionisti e di altre organizzazioni di volontariato; il fine è quello di garantire alle nostre Ospiti ogni requisito di sicurezza in caso di necessità come previsto dalla legge; tale requisito dovrà essere compatibile con le caratteristiche della nostra piccola ma accogliente casa che opera oramai da anni a servizio della citta di Amalfi e delle persone più deboli. Purtroppo, o per fortuna, non possiamo essere certo paragonati ad un moderno centro di accoglienza per anziani realizzato in una città.

Non abbiamo reso pubblica la cosa, che ribadisco è in fase di definitiva risoluzione, per non impressionare le nostre Nonnine, che grazie a Dio stanno benissimo, ci ha detto.

Nessun problema, dunque, è stato trovato all’interno della struttura, in una Costa d’Amalfi, ricordiamo, che è soltanto stata sfiorata dal Coronavirus e completamente Covid free.