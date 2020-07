Amalfi si prepara per l’addio ad Antonio Lucibello, martedì 7 luglio i funerali nella Cattedrale

Amalfi. Oggi è stata eseguita l’autopsia sul 39enne Antonio Lucibello, deceduto lo scorso 30 giugno a seguito di un improvviso malore. L’uomo, operatore ecologico con quattro figli, aveva appena terminato il suo turno di lavoro quando ha perso i sensi. I soccorsi, giunti in ritardo rispetto alla chiamata, non sono riusciti a salvargli la vita. La morte di Tonino (così lo chiamavano tutti) ha lasciato sconcertati gli amalfitani e tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano per il suo carattere gioviale e la sua generosità.

Alle 11.30 di domani, martedì 7 luglio, ci sarà l’ultimo saluto a Tonino nella Cattedrale di Amalfi dove la salma giungerà da Salerno.

La redazione di Positanonews esprime le proprie condoglianza alla moglie, ai figlioletti ed ai familiari in questo momento di grandissimo dolore.