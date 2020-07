Amalfi, sgomento per la perdita di Enrico Addabbo: le condoglianze da Minori

Sgomento, incredulità nonostante la consapevolezza dello stato, commozione hanno perveso una moltitudine di costierini molti dei quali affidati alla sue sapienti cure.

Enrico Addabbo , la professionalità mista a bontà d’animo, a predisposizione , al sollevamento delle sofferenze di gente di ogni età

Sgomento da parte di chi ne ricorda la prestanza fisica, l’aspetto , il sorriso confortante: doti che ha trasmesso al bravo figlio ALESSANDRO ed alla bella ERICA amabilmente affidati all’amore della mamma ALESSANDRA e che certamente non faranno avvertire troppo il vuoto lasciato dalla dipartita.

Un saluto affettuoso e grato da me rimesso in sesto dalle sue mani.

Che possa riposare attorniato dal suono e dal canto degli angeli in un angolo dell’Eden apposta per le persone amabili.