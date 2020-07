Amalfi. Rissa in piazza: giovane denunciato per aver fratturato il braccio ad un uomo. I Carabinieri della Compagnia di Amalfi, in questa domenica appena trascorsa hanno attuato un corposo dispositivo di controllo alla circolazione stradale ed alla prevenzione dei reati: sono state infatti impiegati, nell’arco della giornata, 40 uomini a bordo di 20 autovetture, i quali hanno presidiato le principali strade di accesso alla Costiera ed i luoghi di maggiore assembramento di persone.

Sono state controllate oltre 150 persone, quasi tutte proveniente dalle aeree limitrofe, un’ottantina di veicoli e verificate le autorizzazioni all’esercizio di 20 locali e bar.

Nel corso del servizio è stato anche denunciato un giovane che a seguito di un diverbio avvenuto per futili motivi, in Amalfi, con un altra persona del luogo, gli ha cagionato la frattura dell’omero, con una prognosi di 30 giorni senza complicazioni.