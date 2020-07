Amalfi. Rinviata la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare. Il Comitato Generale del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare d’Italia ha constatato che, ad oggi, non sussistono le condizioni normative e tecniche per preparare e tenere regolarmente l’edizione 2020 nel mese di settembre, programmata ad Amalfi.

La decisione sul rinvio a settembre era stata assunta dai rappresentanti delle città di Amalfi, Pisa, Genova e Venezia lo scorso 6 marzo – appena due giorni prima del lockdown nazionale – ma mai resa pubblica per via degli accadimenti che hanno segnato il mondo nel corso degli ultimi mesi.

Nell’ultima riunione del Comitato Generale, tenutasi in videoconferenza, i rappresentanti delle città hanno comunque espresso l’intenzione di valutare, in base all’andamento della situazione sanitaria, di poter tenere una edizione invernale del Palio in data e luogo da concordarsi.

Nella medesima riunione, il Comitato di Genova ha espresso la volontà di poter ospitare l’edizione 2024 nella propria città, anno in cui il capoluogo ligure sarà “Capitale Europea dello Sport”.