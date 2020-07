Amalfi. Riapre la Trattoria da Gemma. Auguri da Positanonews , la notizia era nell’aria, abbiamo avuto conferma da un post sul profilo facebook , una tradizione straordinaria che continua, una bella notizia che apprendiamo con gioia , ecco il post

I fratelli Sammarco e tutto lo #staff sono lieti di annunciarvi la riapertura di @trattoria_dagemma Giovedì 23 Luglio, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti e raccomandando la prenotazione. La rinnovata #trattoria vi accoglierà tutti i giorni dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 23:00, donandovi la sublime atmosfera di sempre.

🇬🇧 Sammarco brothers and the whole #staff are pleased to announce the reopening of @trattoria_dagemma on Thursday, July 23rd, in compliance with the current safety rules and recommending the reservation. The renewed #trattoria will welcome you every day from 12:00 to 15:00 and from 19:00 to 23:00, in the usual cosy atmosphere.

#dagemma#dagemmaamalfi#amalfi#amalficoast#positano#sorrento#ravello#capri#tuna#fish#seafood#michelin#michelinguide#restaurant#dinner#lunch#beauty#night#amalfibynight#terrace#newlook#chef#pastrychef#tradition#napoli#italia#costieraamalfitana#weekend

La foto è dello staff dell’anno scorso, fine 2019, prima del Covid, ma è una bella immagine che riprende professionisti e appassionati del proprio lavoro.