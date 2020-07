Amalfi. Riapre il cimitero di Vettica dopo i lavori di sistemazione

Riaperto oggi, 11 luglio 2020, il cimitero di Vettica di Amalfi, chiuso dalla metà dello scorso maggio per consentire lavori di sistemazione interna voluti dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Daniele Milano. Nella struttura sono stati realizzati interventi necessari a rendere più sicura e agevole la frequentazione da parte dei cittadini durante le visite ai propri cari.

Il progetto di recupero, della somma di 40.000 euro, ha previsto la sistemazione degli scalini di accesso, del muretto di contenimento adiacente all’ingresso, il rifacimento della macera su strada. Oltre al rifacimento integrale di tutte le pavimentazioni interne – precedentemente dissestate – e la piantumazione di nuove essenze.

“Con la riapertura dei cantieri dopo il lockdown, sono ripartite tutte le opere in programma – dichiara il sindaco Daniele Milano – Tra questi il nuovo intervento presso il cimitero di Vettica che oggi restituiamo agli amalfitani con nuovo decoro, così come merita, ed una maggiore sicurezza per chi lo frequenta“.

Gli interventi completati presso il cimitero di Vettica rientrano in un piano generale di sistemazione dei cimiteri, predisposto dall’amministrazione Milano, che prevede importanti opere di riqualificazione anche nel plesso monumentale di Amalfi centro e di messa in sicurezza in quello di Pogerola.