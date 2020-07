Amalfi, riapre finalmente il ristorante “Torre Saracena”: in bocca al lupo!

Un’altra bella notizia per gli amanti della buona cucina e non solo. Riapre, finalmente, il ristorante “Torre Saracena” di Amalfi. Il fantastico ristorante della famiglia Barbaro, storico locale culinario dell’Hotel Luna Convento, era rimasto chiuso per lungo tempo dopo a causa dell’emergenza Coronavirus. Finalmente domani il locale riaprirà.

Il ristorante è situato in un’antica torre costiera di avvistamento, un tempo facente parte del complesso sistema difensivo organizzato dal Ducato Amalfitano per difendere la popolazione dalle frequenti incursioni dei pirati. E’ una terrazza panoramica, aggrappata alla nuda roccia, da cui si domina, con un solo e straordinario colpo d’occhio, il meraviglioso panorama della baia di Amalfi e quell’alternarsi di promontori ed insenature che ha reso la Costiera Amalfitana uno dei paesaggi più amati al mondo.

Il Ristorante Torre Saracena è uno dei primi nella storia di Amalfi, offre ricette tradizionali della gastronomia napoletana, utilizzando materie prime locali e di altissima qualità. Un grande in bocca al lupo alla famiglia Barbaro, nonché allo chef Alfredo Di Pino, al Maitre e sommelier Gabriele Sorrentino e a tutto lo staff!