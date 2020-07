Amalfi. Quella rete sull’accesso alla Spiaggia della Vite che occulta la Città di Amalfi

Amalfi. Quella rete sull’accesso alla Spiaggia dela Vite che occulta la Città di Amalfi. La foto di Antonio De Luca è emblematica, si trova al di sopra dell’accesso alla Spiaggia di Santa Croce, come pure altre di Vettica, che probabilmente ha fra le spiagge più belle della Campania, ma non è l’unica, anche Santa Croce è meravigliosa, ed è interdetta, e non solo, son ben tre le spiagge di Vettica , la prima frazione di Amalfi che si trova venendo da Positano e Praiano verso Salerno .

Un particolare è che la spiaggia, che si trova vicino al saraceno, dove all’epoca chiusero dopo la frana con De Luca, come dice un familiare”… invece di chiudere dopo i nostri giardini optarono per chiusura della scala comunale invece di chiudere dopo l’ingresso dei nostri giardini”