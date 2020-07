Amalfi. Palazzetto dello Sport polemica di Giovanni Torre, comincia la campagna elettorale . Nel Consiglio comunale di Amalfi del 7 luglio l’amministrazione di Daniele Milano ha ridefinito la proposta di concessione di realizzazione e gestione dell’area dell’ex Fondo Fusco di Vettica, dove sorge Palazzetto dello Sport, in seguito all’ultima gara andata deserta.

Giovanni Torre, consigliere comunale che ha votato contro, attacca . “Questo è un istituto che privilegia il perseguimento della finalità di lucro da parte del privato che deve recuperare l’investimento e non certo la tutela del diritto allo sport e la possibilità di avere una struttura sportiva moderna ed efficiente ” e incalza “La vendita della scuola di Pastena con cambio di destinazione d’uso per 740 mila euro come ulteriore fonte di finanziamento dell’intervento, la realizzazione di strutture con finalità, nei ruderi dimessi dell’area, nulla hanno a che fare con l’attività sportiva” e attacca “Si tratta di Un’operazione complessiva di 24 milioni di euro di introiti per il privato in cui il Comune ricaverà una somma ridicola pari ad 8 mila euro all’anno, il costo stimato dell’intervento di riqualificazione ammonta a circa 2 milioni di euro, facilmente finanziabile con la semplice accensione di un mutuo da parte dell’amministrazione comunale..” E chiude “Questa è una svendita elettorale”.

La campagna, infuocata, per il voto di questo autunno, ha avuto inizio!