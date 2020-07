Amalfi, lavori nella piazza: acque di cantiere sarebbero finite a mare – VIDEO

Sono ricominciati da diversi giorni i lavori nella piazza di Amalfi, i quali si erano fermati a causa dell’emergenza Coronavirus. C’è tanta attesa in città per questi lavori che dovrebbero donare un nuovo aspetto alla piazza: i cittadini sono curiosi, visto che si tratta di un’area simbolo del paese, sotto certi aspetti. Come sempre, però, noi di Positanonews diamo la possibilità anche alle voci fuori dal coro di dire la propria.

Fin dal primo momento qualcuno ha storto il naso per questi lavori: c’è chi li ha ritenuti superflui, e c’è chi si è lamentato per il “grigiore” della piazza che, attualmente, non presenta più (a causa dei lavori in corso) il verde che la contraddistingueva. Nella foto, un utente del gruppo Facebook “La voce degli amalfitani” ha voluto rimarcare il paragone col passato.

Ma non è tutto. Ci è giunta una segnalazione proprio poco fa di un fatto che sarebbe abbastanza grave. Pare che quest’oggi, le acque di cantiere, dei lavori in piazza, siano finite direttamente nel mare di Amalfi: difatti, sempre stando a quanto dichiarato dalla nostra fonte, detriti (in particolare la polvere dei lavori) sono finiti a mare. Nel video che ci è stato consegnato, potete vedere sicuramente qualcosa di strano nell’acqua. Ribadiamo che usiamo il condizionale perché, doverosamente, perché non abbiamo avuto riscontro diretto del fatto che l’acqua sia di quel colore a causa di quanto dichiarato dalla fonte. Fatto sta che indagheremo.