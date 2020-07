Amalfi. La dirigente scolastica del Marini-Gioia annuncia il suo sciopero della fame. La dirigente scolastica dell’istituto Marini-Gioia di Amalfi ha annunciato che, a partire da domani, partirà il suo sciopero della fame, a causa delle misure che potrebbe adottare il Governo sul nuovo anno scolastico.

“Mi chiamo Solange Hutter. Annuncio il mio SCIOPERO della FAME a partire da domani 30 Luglio 2020 presso il mio istituto contro le assurde misure prese contro la scuole e soprattutto contro una nuova bozza che circola che prevederebbe che il voto di condotta per gli alunni si basi sul rispetto delle misure anticovid, cioè sul distanziamento sociale tra i nostri giovani. Sono atterrita”.

Già tempo fa, durante il Positanonews TG, la preside si era opposta fermamente alle ipotesi che circolano e che il Governo esaminerà riguardo il rientro a scuola con i dispositivi di protezione come mascherine, guanti, pannelli in plexiglass – meno probabile – e quant’altro. “La Costiera amalfitana è famosa nel mondo per la convivialità. Il ristoratore si siede vicino al cliente: ci volete trasformare in robot? Io non ci sto. Voglio la scuola per quello che è, un luogo di apprendimento, socialità, amore e confronto. E’ vero che questa curva epidemiologica sta calando? Dobbiamo dare l’idea di continuazione della vita, che di per sé è rischio, questo non significa che ci dobbiamo proiettare in una pandemia stabile”.

In un’intervista rilasciata da La scuola che accoglie, Solange Hutter ha ribatido che:”Quello che noi dirigenti possiamo fare è cercare di diffondere un clima di serenità, di tranquillità, di proporre delle conferenze con medici intelligenti che parlino di sistema immunitario, dei benefici del sole, dell’aria aperta, ecc. Sull’organizzazione nessuno di noi può pensare di far rientrare i ragazzi nella normalità come l’anno scorso, perché ci metteremmo in una situazione di pericolo. Noi presidi – e i colleghi lo sanno – non possiamo fare un’opposizione stupida: possiamo produrre documenti in base ai quali i genitori devono sapere, ad esempio, che le mascherine sono nocive. Nei documenti possiamo chiedere che ognuno si prenda le proprie responsabilità e che non si ritiene possibile, a livello pedagogico, il distanziamento e l’utilizzo delle mascherine”.

Viste le tante difficoltà che l’Istituto Marini-Gioia dovrà affrontare, la dirigente ha pensato anche ad alcune soluzioni possibili: