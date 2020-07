Amalfi . I NAS controlli per misure Covid all’Ospedale e chiudono una struttura per anziani , non avrebbe tutte le autorizzazioni . Sanzioni per le mascherine

Amalfi . I NAS controlli per misure Covid all’Ospedale e chiudono una struttura per anziani , non avrebbe tutte le autorizzazioni . Gli uomini dell’Arma del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Salerno hanno fatto controlli a tappeto per la problematica del Coronavirus Covid-19. Fra questi controlli l’Ospedale Costa d’Amalfi di Castiglione di Ravello e poi una struttura per anziani non in regola.

Sanzioni anche per le mascherine da Positano a Vietri sul mare, controlli in sala e in cucina nei ristoranti in Costiera amalfitana. Ma a parte la struttura le sanzioni sono state poche e denotano un rispetto delle norme sul territorio.