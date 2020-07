Amalfi. Furto con scasso al bancomat in Piazza Gioia questa notte

Amalfi ( Salerno ) . Furto con scasso al bancomat in Piazza Gioia questa notte. Un sabato notte da dimenticare per la Costiera amalfitana, alle 4 sbandati hanno scardinato la porta del campanile a Positano, danneggiamenti un pò ovunque e deturpamenti anche sulla S..S 163, poi alle 5 di mattina hanno scardinato un bancomato, l’ATM della centralissima piazza Gioia, di fronte alla fermata SITA e delle vie del mare insomma hanno agito indisturbati per almeno una decina di minuti .

I ladri hanno avuto pure il tempo di portarsi tutto il macchinario appresso . La macchinetta è stata ritrovata a Giugliano ( Napoli ) ora i carabinieri stanno acquisendo le immagini video della zona che saranno visionate entro domani.