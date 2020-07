Amalfi. Filippo Nigro al Lido Azzurro . Ancora Vip fra Positano, Amalfi e Ravello in Costiera amalfitana

Protagonista di tre film del pluripremiato Ferzan Özpetek, Filippo Nigro è celebre per aver partecipato a numerose serie tv della tv italiana, come Un posto al sole, Il maresciallo Rocca, R.I.S. Delitti Imperfetti, Suburra, I Medici.Anche l’attore Filippo Nigro ha scelto la Costiera Amalfitana per le sue vacanze. Il 50enne romano è stato ieri al ristorante Lido Azzurro di Amalfi dove ha potuto gustare alcuni dei prodotti e piatti tipici della Divina.

Nella sua lunga carriera Nigro è stato protagonista di film di grande successo sia per il cinema che per la televisione.

In molti lo ricordano per il suo ruolo nella serie tv di Canale 5 R.I.S. – Delitti imperfetti. Di recente è stato uno dei protagonisti del colossal trasmesso da Rai 1 ma proposto in tutto il mondo de I Medici.

Per lui qualche giorno di vacanza e relax in Costiera Amalfitana, il luogo migliore per ricaricare le batterie in vista della prossima stagione televisiva che lo vedrà nuovamente protagonista.

Sono già tanti i vip nostrani che, in un’estate in cui si prediligono i viaggi in Italia, alla riscoperta delle nostre bellezze paesaggistiche, hanno scelto la Costiera Amalfitana per un soggiorno.

Tra questi Andrea Dianetti, Jonathan Kashanian, Fabio Fazio, Max Giusti, Alessia Marcuzzi, Clementino, Gigi D’Alessio e prima ancora Gabriele Corsi, Veronica Maya e Cristiano Caccamo e Diana Del Bufalo, ma non solo , oggi abbiamo beccato anche Gattuso del Napoli fra Li Galli e Capri .