Amalfi, elezioni comunali: quante liste in ballo? La competizione già s’infiamma con Cretella che “attacca” Bottone

Nella città della Amalfi, continuano a rincorrersi indiscrezioni in vista delle elezioni comunali. I nomi certi sono ormai il sindaco uscente Daniele Milano e l’ex sindaco Alfonso Del Pizzo, anche se l’imprenditore e avvocato Gennaro Pisacane ha smentito le voci su una sua possibile candidatura con gli ex sindaci, incoraggiando la creazione di una proposta riunita intorno al programma per governare il paese, facendo ipotizzare una terza via.

Si prefigura come certo anche il nome di Andrea Cretella, che inizialmente aveva partecipato alle iniziative del Comitato “Amalfi 2020” in chiave anti-Milano, ma l’incubatore politico che ha partorito il nome di Del Pizzo, non ha convinto l’ex consigliere comunale, che presenterà una lista con l’Associazione Mani Pulite, con l’obiettivo minimo di portare almeno un consigliere in consiglio comunale.

Sarà quindi una corsa a quattro nella Repubblica Marinara d’Italia? Mentre dietro le quinte si sta lavorando alle proposte programmatiche e alle liste, che dovranno essere consegnate tra meno di un mese, Cretella recentemente non risparmia “attacchi” all’operato dell’attuale vicesindaco Matteo Bottone.

L’assessore con delega ai lavori pubblici del comune di Amalfi è finito nell’orbita delle vicende legate al “Santa Rosalia Gate” su Atrani (in qualità di membro nel Cda del Conservatorio), comune dove tra l’altro Cretella è consigliere di minoranza con un gruppo indipendente.