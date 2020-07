Amalfi, Elezioni Comunali 2020: Cretella sosterrà il candidato sindaco Alfonso Del Pizzo

Coupe de théatre di Andrea Cretella ad Amalfi, in vista delle elezioni comunali che avranno luogo il prossimo settembre. Il presidente dell’Associazione Nazionale “Mani Pulite”, ha infatti reso noto che sosterrà il candidato sindaco Alfonso Del Pizzo e il movimento “Amalfi 2020”, che attualmente sembra l’unica compagine che sfiderà alle urne il sindaco uscente Daniele Milano.

Cretella rivela che dopo un confronto con Del Pizzo, avvenuto nei giorni scorsi, entrambi hanno convenuto su “la necessità di unire le forze e le sinergie per la formazione di una lista forte e compatta per dare una svolta alla Città di Amalfi”. L’accordo tre le due compagini prevede che “in caso di vittoria di realizzare subito una residenza dignitosa per le persone anziane di Amalfi, di attivare con i servizi sociali del comune una assistenza alle persone sole e diversamente abili, ai tossicodipendenti e alcolizzati con la presenza di persone specializzate”, oltre a “la realizzazione di uno sportello gestito dall’associazione Mani Pulite per la tutela dei diritti del cittadino in particolare dei malati”.

Su queste richiese, afferma Cretella che “il dott. Del Pizzo con una stretta di mano mi ha dato la parola d’onore che in caso di vincita gli impegni presi saranno rispettati”. Dalla sintesi di questo accordo programmatico, quindi l’associazione rappresentata dall’ex consigliere, ufficialmente sosterrà “Amalfi 2020” nella corsa per il rinnovo del consiglio comunale a Palazzo San Benedetto.