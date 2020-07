Amalfi, convocato il consiglio comunale: si parlerà anche di debiti fuori bilancio

Il Comune di Amalfi ha fatto sapere che è convocato il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, di prima convocazione, presso il Salone Morelli di Palazzo S. Benedetto, per il giorno 30 luglio, alle ore 16:00, e in caso di mancato raggiungimento del numero legale, per il giorno 31 luglio ore 16:00.

Questi gli argomenti da trattare:

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio – (1) – Art.194, D.lgs. n.267/2000;

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio – (2) – Art.194, D.lgs. n.267/2000;

Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio – Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – Articoli 175 e 193 del D.lgs. n.267/2000;

Regolamento ed aliquote IMU – Imposta sugli Immobili 2020;

Sospensione o differimento dei termini ordinari di versamento dei tributi locali – deliberazione di Giunta Municipale n. 37 del 9 giugno 2020;

Criteri per la determinazione dei corrispettivi e accesso alla procedura di trasformazione del diritto di superfici in diritto di proprietà per gli immobili ricompresi nelle aree dei piani ex L. 167/1962 e 865/1971 e rimozione dei vincoli, ai sensi della L. 448/1998;

Richiesta permesso di costruire per “Realizzazione di varco di accesso carrabile e abbattimento barriere architettoniche” – richiedente Antonio Carrano, legale rappresentante società “Nastroverde” di Carrano Antonio s.a.s. – Provvedimenti.