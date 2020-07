E’ convocato il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, di prima convocazione, presso il Salone Morelli di Palazzo S. Benedetto, per il giorno 20/07/2020, alle ore 16:00, e in caso di mancato raggiungimento del numero legale, per il giorno 21/07/2020 ore 16:00.

L’ordine del giorno riguarda il rendiconto della gestione anno 2019, art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000.