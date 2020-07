Amalfi. Convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria per martedì 7 luglio.

E’ convocato il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, di prima convocazione, presso il Salone Morelli di Palazzo S. Benedetto, per il giorno 07/07/2020, alle ore 16:00, e in caso di mancato raggiungimento del numero legale, per il giorno 08/07/2020 ore 16:00, per la trattazione del seguente ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. I) del Dlgs 267/2000 delle linee guida della concessione di realizzazione e gestione dell’intervento di adeguamento funzionale e riqualificazione ambientale del plesso sportivo polifunzionale in località Vettica e di riqualificazione e recupero funzionale dell’area del fondo Fusco. Aggiornamento del 29/06/2020.