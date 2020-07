Amalfi, carabinieri sul territorio: scatta il Daspo Urbano per parcheggiatore abusivo

Nella giornata di sabato i Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno effettuato il un corposo servizio di controllo del territorio, supportati nella circostanza anche dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Salerno dalla Guardia Costiera di Amalfi, finalizzato a reprimere le condotte illecite sul territorio e verificare il rispetto nella normativa covid in vigore.

Nell’ambito del servizio, l’Aliquota Radiomobile di Amalfi ha anche notificato un provvedimento di Daspo Urbano, emesso dalla Questura di Salerno e della durata di 6 mesi, nei confronti di un noto parcheggiatore abusivo di Amalfi ultrasettantenne, pluripregiucato, poiché nei giorni precedenti è stato sorpreso più volte a svolgere illecitamente la suddetta attività in piena Piazza Flavio Gioia ad Amalfi. Per lui quell’area ora è interdetta, pena la denuncia. Durante i controlli alle attività balneari e di ristorazione invece, benché sia stata rispettata la normativa in materia di previdenza e lavoro, sono state elevate alcune sanzioni amministrative per non aver rispettato il protocollo relativo alla normativa covid attualmente in vigore. Sono altresì state controllate ed identificate, nell’ambito dell’intera giornata, oltre 80 persone, eseguiti accertamenti su 60 veicoli ed elevate alcune sanzioni al codice della strada. In materia di contrasto al traffico di stupefacenti sono state segnalate all’autorità prefettizia, per detenzione di modiche quantità di sostanza stupefacente, 12 persone, quasi tutte provenienti dalle zone limitrofe la Costiera Amalfitana, per complessivi 15 grammi di droga sequestrata. Continua costante il controllo del territorio della Divina da parte delle Forze dell’Ordine.