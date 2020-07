Amalfi. Buoni alimentari Covid. Partono i controlli della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate .A farlo sapere è il consiglier di minoranza Giovanni Torre con un post

“Durante l’emergenza covid, contrariamente a quanto avevamo richiesto, l’Amministrazione comunale di Amalfi ha provveduto a distribuire senza alcun criterio, al di là di specifici bisogni ed in barba a qualsiasi regola di trasparenza, sussidi alimentari e buoni pasto a numerosi cittadini amalfitani. Tuttavia, in data 24 aprile, l’amministrazione comunale per il tramite dell’assistente sociale, ha trasmesso all’Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza, l’elenco nominativo dei beneficiari per tutte le verifiche de caso. La Guardia di Finanza in data 2 luglio u.s. si è recata negli uffici comunali per acquisire tutte le autocertificazioni e l’ulteriore documentazione!!! ”

L’amministrazione Milano d’altro canto dice che è proprio dal Comune che è partita la richiesta di controlli.