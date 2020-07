Amalfi. Auguri ad Emanuele Tassielli per la laurea in Management Pubblico e della Sanità. Con la tesi di Laurea dal titolo “Il finanziamento del SSN tra pubblico e privato. Il caso delle donazioni nell’emergenza COVID-19” oggi si è concluso brillantemente il percorso di studi di Emanuele Tassielli in Management Pubblico e della Sanità, attreverso la seduta online.

L’interessante tema del finanziamento del SSN, mai così attuale nell’ultimo complesso periodo per la sanità italiana a causa del Coronavirus, gli ha permesso di ottenere l’ottima votazione di 108 su 110.

Durante il percorso di studi Emanuele ha anche avuto modo di vivere un’esperienza di tirocinio formativo presso il Comune di Milano. A sostenere Emanuele nel percorso di studi la mamma Giovanna, il papà Francesco, la sorella Miriam, la fidanzata Gloria, i nonni Enza e Filippo, oltre che tanti amici e parenti.

