Amalfi. Auguri a Giovanna Cipriano per la sua laurea in Informatica. Con una tesi dal titolo “Computer e Musci Python: utilizzo della libreria Music21 per l’analisi musicale ed il Q-Learning”, Giovanna Cipriano ha conseguito a distanza con una seduta online, a causa del Coronavirus, la laurea in informatica all’Università degli Studi di Salerno.

Per questo traguardo il papà Franco e il fratello Felice oggi festeggiano insieme a lei, ed anche la redazione di Positanonews si unisce alla gioia dei familiari e degli amici di Giovanna, alla quale auguriamo sempre più di questi successi, sia in ambito professionale che in ambito personale.