Amalfi, arriva il conduttore Fabio Fazio: relax al Lido Azzurro – FOTO

E’ arrivato anche il noto conduttore tv Fabio Fazio in Costiera amalfitana. Aumentano le segnalazioni di personaggi famosi in queste settimane. Fazio si è concesso un momento di relax presso il Lido Azzurro ad Amalfi. Ancora una volta i personaggi noti scelgono la Divina.

Nato a Savona da Giuseppe, originario di Varazze, e Delia, casalinga nata in Etiopia da genitori calabresi, Fabio Fazio ha conseguito la maturità classica presso il Liceo “Gabriello Chiabrera” di Savona nel 1983 e di seguito la laurea in Lettere all’Università di Genova con una tesi sugli elementi letterari nei testi dei cantautori italiani.Esordisce nel 1982 in radio come imitatore nel programma Rai Black out. Successivamente partecipa a un mega-provino organizzato da Bruno Voglino per la Rai: Gianni Boncompagni lo fa esordire in televisione nel 1983 con Raffaella Carrà in Pronto Raffaella.

Ha presentato il Festival di Sanremo per quattro edizioni: 1999, 2000, 2013 e 2014. Nelle ultime due, ne è stato anche il direttore artistico.