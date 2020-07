Amalfi. Andrea Cretella: “La mia associazione Mani Pulite presenterà una lista elettorale per il rinnovo del consiglio comunale”

Amalfi. Andrea Cretella, attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, rende noto: “Cittadini, elettori, amici di Amalfi… Siamo ad un mese circa dalla scadenza per la presentazione delle liste elettorali per il rinnovo del consiglio comunale di Amalfi. Come già detto in passato sia sui social che in occasione di pubblica assemblea, l’associazione nazionale Mani Pulite, da me rappresentata, presenterà una propria lista con l’obiettivo minimo di avere un rappresentante eletto in seno al consiglio comunale, per tutelare i cittadini indifesi, i loro diritti e soprattutto la legalità e trasparenza.

L’associazione nazionale Mani Pulite ha svolto e ha avuto un ruolo importante nei 5 anni di gestione della amministrazione capeggiata dal sindaco Daniele Milano, con il controllo di atti e in alcuni casi segnalando alle autorità competenti eventuali abusi, sempre a tutela della collettività. Abbiamo raggiunto risultati importanti evitando forme di favoritismo e clientelismo. Il primo obiettivo del programma è quello di realizzare una residenza per anziani, di risolvere il problema abitativo per i tanti giovani amalfitani che desiderano formarsi una famiglia, migliorare il tenore di vita eliminando caos e inquinamento, etc. Chiunque vuole dare il proprio sostegno alla lista Mani Pulite può contattarmi in privato. Grazie e a presto”.