Amalfi, 76enne invalido denunciato per truffa: dopo 7 anni l’assoluzione

Amalfi. Ci sono voluti sette lunghi anni affinché fosse fatta giustizia per un 76 enne. L’uomo, ricordiamo, a settembre del 2013 fu denunciato dalla Guardia di Finanza di Salerno per truffa ai danni dello Stato. L’allora 69enne, malato di tetraparesi flaccida, fu accusato di aver indotto in errore l’INPS in ordine alla permanenza di una malattia tale da richiedere un’indennità civile e di accompagnamento da circa 51 mila euro.

Solo alcuni giorni fa, a distanza di sette lunghi anni, l’uomo ormai 76enne ha visto l’assoluzione dal reato grazie all’avvocato Giuseppe Della Monica, che ha convinto il giudice Lucia Casale a sciogliere tutte le accuse e far crollare la condanna di un anno e otto mesi di carcere.

Insomma, tutto si è concluso per il meglio, tranne per la patologia della quale l’uomo è realmente affetto.