Alluvione a Palermo. Non sono stati ancora trovati i corpi dei due dispersi. La Procura potrebbe aprire un’indagine

Palermo. Ancora non sono stati ritrovati i corpi delle due persone disperse con la loro auto durante la tragica alluvione di ieri pomeriggio che ha messo in ginocchio la città. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno lavorato tutta la notte per prosciugare il sottopasso della circonvallazione, all’altezza dell’ex Motel Agip. Decine le auto travolte dalla forza dell’acqua e tante vetture sono rimaste intrappolate nei sottopassaggi allagati della circonvallazione, trasformatisi in vere e proprie trappole. Le strade in pochissimo tempo sono diventate dei fiumi in piena che hanno costretto tante persone a mettersi in salvo nuotando. Ed ora la procura di Palermo, guidata da Francesco Lo Voi, sta valutando l’apertura di una indagine per accertare eventuali responsabilità nell’assenza di misure necessarie a prevenire e fronteggiare l’emergenza meteo.