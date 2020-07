All’Hilton Sorrento Palace Bruno Vespa ha intervistato il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sulla gestione dell’emergenza Coronavirus. De Luca ha sottolineato come le azioni poste in essere abbiano contribuito a salvare la Campania che è la regione con la più alta concentrazione abitativa in Italia. Ed ha confessato che da quando è iniziata l’emergenza ha avuto il terrore di perdere il controllo del territorio dell’area metropolitana di Napoli che avrebbe generato un’ecatombe con migliaia di morti. De Luca ha ribadito come in Campania siano state anticipate di venti giorni misure prese successivamente dal Governo e che hanno preso con grande ritardo in molte regioni del nord. Il 22 febbraio, quando ancora non c’era nessun decreto nazionale, in Campania sono state bloccate le gite scolastiche per poi passare alla chiusura dei locali della movida. Abbiamo fatto un miracolo, afferma De Luca.