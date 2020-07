ALFREDO CICCODICOLA NUOVO PRESIDENTE DEL ROTARY CLUB SORRENTO

Sabato, 4 Luglio 2020, in forma strettamente privata, in rispetto alle limitazioni imposte dalla pandemia da COVID19, presso l’agrumeto del Hilton Sorrento Palace si è tenuta la tradizionale

cerimonia del “Passaggio delle Consegne” del Rotary Club Sorrento.

Durante la cerimonia il presidente uscente Antonio Ruocco ha passato il collare del club al prof. Alfredo Ciccodicola, docente di Biologia Molecolare dell’Università Parthenope di Napoli e

Ricecatore CNR, che guiderà il Rotary Club Sorrento fino al 30 giugno 2021.

Nel corso della cerimonia ha preso la parola l’assistente del Governatore Renato Colucci, che ha portato i saluti del Governatore per il Distretto 2100 , Massimo Franco ed ha augurato a tutto il Club, un proficuo anno di attività. Inoltre, è intervenuto il dr. Costantino Astarita, Governatore Eletto del Nuovo Distretto 2101 che inizierà le sue attività nell’Anno Rotariano 2021/2022.

Nel corso del suo primo discorso da Presidente, Alfredo Ciccodicola ha ringraziato il Club per la fiducia accordata ed ha illustrato il programma che intende portare avanti nel nuovo Anno

Rotariano, e che ha predisposto seguendo le indicazioni contenute nel motto del Presidente Internazionale, il tedesco Holger Knaack “Il Rotary crea opportunità”.

Il programma del presidente Alfredo Ciccodicola è principalmente orientato a sostenere i giovani della Penisola Sorrentina, e ad incrementare le attività̀di servizio territoriale che meglio definiscono l’immagine pubblica del Rotary. Una particolare attenzione sarà rivolta all’ambiente, il sostegno ambientale, da pochi giorni, è diventato una nuova area di intervento del Rotary. Questi punti del programma sono racchiusi nel motto scelto per l’Anno Rotariano 2020/2021 “Insieme Pronti adAgire”.

Al termine dell’intervento è stato presentato il Consiglio Direttivo composto da: Giuseppe De Simone, Vice Presidente, Paolo De Gennaro, Segretario, Antonio Ruocco, Presidente Uscente, Claudio D’Isa, Presidente Eletto, Gaetano Spasiano, Tesoriere, Raffaele Di Palma, Prefetto, Bruna Piscopo, Segretario Esecutivo, i Consiglieri, Costantino Astarita, Rosario Bidello, Antonino Esposito e Michele Liccardi. Il direttivo è completato dal Formatore del Club, Giancarlo Spezie e dal Presidente della Rotary Foundation, Francesco Palagiano