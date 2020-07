Alessia Marcuzzi si gode il San Pietro di Positano e smentisce la relazione con Stefano De Martino, Belen Rodriguez infuriata

Alessia Marcuzzi si gode il San Pietro di Positano , come rivelato da Positanonews , e smentisce la relazione con Stefano De Martino, Belen Rodriguez infuriata dal gossip sta a Napoli . La Marcuzzi ha pubblicato una foto del libro di Woody Allen dal titolo ‘A proposito di niente’. Un riferimento che i suoi fan hanno colto al volo: sono stati tanti che hanno commentato la vicenda. Ad alcuni commenti la Marcuzzi ha risposto pubblicando dei cuoricini… La Marcuzzi si sta godendo una vacanza da favola all’hote il San Pietro di Positano nella perla della Costiera amalfitana dove tutti sono aperti. Positano torna a essere il centro del mondo, nella bellezza , come nel gossip..Continua a tenere banco il gossip su Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. Ieri Dagospia ha lanciato la bomba con la notizia di un loro affair, oggi il sito di Roberto D’Agostino torna all’attacco con nuove rivelazioni. Nel frattempo proprio oggi, prima della rivelazione bomba del sito, la Marcuzzi, sempre via social, ha pubblicato una Stories in cui ha mostrato un tritacarne, poi un post in cui ha messo in bella vista la copertina di un libro di Woody Allen intitolato A proposito di niente.