Alessia Marcuzzi sbarca a Capri, aspettando il marito Paolo

I rotocalchi rosa continuano ad alimentare i gossip con news sul presunto triangolo amoroso in Costiera, con protagonisti Stefano Di Martino, Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi. Per la conduttrice romana, secondo Giornalettismo, sembra addirittura previsto un soggiorno a Capri, isola dove sono stati nei giorni scorsi il ballerino napoletano e la showgirl argentina, che in una serata da Anema e Core era in compagnia di Nina Moric.

Come scritto durante il weekend trascorso, la Marcuzzi, che soggiorna ancora al San Pietro, ha scacciato via i pettegolezzi del web pubblicando delle foto su Instagram, mostrandosi poi in compagnia dell’amica Ezia, durante una gita a Nerano. Sullo sfondo delle trame rosa di Gabriele Parpiglia, ci sono i Faraglioni di Capri: è sull’isola azzurra che la Marcuzzi ha prenotato per questo fine settimana dove, sembra, si ricongiungerà con il marito Paolo Calabresi: per la coppia si tratterebbe di un ritorno, visto che sono stati sull’isola già tre anni fa.

Molti ipotizzano che ci sarà un chiarimento con il presentatore di Made in Sud, ma in realtà ognuno sembra tirare avanti per la propria strada: per Di Martino si parla di un flirt con un’altra Rodriguez, che di nome però fa Mariana: una modella venezuelana, nota per aver partecipato al Grande Fratello Vip e realizzato anche un servizio per le Iene sul suo paese d’origine. Riguardo alla sua “omonima” argentina, è ormai ufficiale il fidanzamento con l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi.