La showgirl Alessia Marcuzzi ha scelto la Costiera Amalfitana per passare dei giorni di relax insieme al marito Paolo Calabresi Marconi. Da giorni stavano circolando notizie di gossip che, probabilmente anche con questa vacanza, sono state smentite: si era parlato, infatti, di una presunta crisi col marito e di un possibile flirt amoroso con Stefano De Martino. Qualche giorno fa era arrivata la smentita da parte del napoletano, poi è intervenuta anche la ex di lui, Belen Rodriguez, la quale ha cercato di smentire ulteriormente la voce. Fino ad ora la Marcuzzi non si è espressa circa le voci di gossip.

Noi l’abbiamo incontrata a Positano, bella, sorridente, disponibile e rilassata: quello che ci ha spiegato è che non poteva rilasciare alcun tipo di intervista, quindi ha gentilmente evitato di rispondere alle nostre domande.

Nella perla della Divina è arrivata insieme ai figli Mia e Tommaso e ad alcune amiche, e ora si trova anche insieme al marito. A seguirla per le viuzze della perla della Divina anche un fotografo di Novella 2000: le malelingue sostengono che il fotografo fosse stato chiamato apposta e che il marito abbia raggiunto solo successivamente Positano. Sarà vero? Mah…

Tra le varie tappe, l’Hotel San Pietro e lo storico ristorante Da Adolfo.