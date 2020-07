Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi di nuovo in crisi per colpa di Belen? Intanto a Positano Alessia appare da sola .. Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si lasciano la crisi alle spalle E Alessia e Paolo sembrano aver ritrovato lo smalto di un tempo. La sintonia emotiva ed affettiva che ha sempre accompagnato in questi anni il loro percorso di coppia è più viva che mai. Come queste foto, scattate a San Felice Circeo, dimostrano in modo inequivocabile. I due hanno affittato una villa a strapiombo sugli scogli e mostrato un’attitudine “marinara” assai diseguale: lei è temeraria, e non teme .. questo il servizio di Oggi solo una settimana fa…Ale e Paolo hanno scelto se stessi e lo sconfinato affetto che li lega a Mia (figlia di Alessia e di Francesco Facchinetti, ndr). La piccola è per Paolo un porto emotivo e, per lei, lui è un punto di riferimento certo. Alessia, Paolo e Mia sono una famiglia. Che fonda radici e pilastri su un sentimento complesso e indecifrabile che si chiama “amore”. Il più misterioso e semplice dei sentimenti. Raggiunta da Oggi la Marcuzzi non proferisce parola in merito alla sua vita privata. E ci fa intendere che in questo momento tutte le sue energie sono concentrate sulle sue attività professionali. A dire la verità si parla di crisi della coppia da tempo , smentita da una settimana… Poi il gossip su Stefano De Martino e Belen, ora Alessia Marcuzzi sta nella perla della Costiera amalfitana, appare da sola, sola , ma non triste ne pensierosa, anzi molto serena che si gode il mare e la luna di Positano dal San Pietro…