Aldo Meccariello.Lo sguardo e il suo doppio nel pensiero di Leopardi. Conferenza a Villa Pompeiana

Eleonora Di Maio sarà la moderatrice dell’incontro con il prof Aldo Meccariello, mercoledi 29 luglio 2020, alle ore 18.00, presso la villa Pompeiana.

Aldo Meccariello è dottore di ricerca in Scienze filosofiche e docente di Filosofia e storia nei licei. Tra le sue pubblicazioni più recenti: Mondi su misura e metamorfosi dell’umano. Variazioni su Günther Anders, in S. Barbagallo (a cura di), La condizione transmoderna (Aracne, 2010); Il lavoro di fabbrica nella riflessione di Simone Weil, in E. De Conciliis, G. Brindisi (a cura di), Lavoro, merce e desiderio (Mimesis, 2010); La plurivocità del male (Aracne, 2009). Egli inoltre dirige la rivista online a periodicità annuale ”Azioni Parallele”, che continua in altre modalità la precedente ed ultradecennale esperienza della rivista online di critica filosofica ”Kainòs”.

La rivista Kainos (ISSN 1827-3750), fondata nel 2000, ha come scopo principale quello della chiarificazione filosofica dei temi emergenti del mondo contemporaneo. Ogni anno dedica la sua attenzione critica ad un problema dell’attualità, attraverso riflessioni plurali, aperte e radicali ad un tempo.

In secondo luogo, la rivista accoglie brevi testi filosofici di autori del Novecento, con l’obiettivo di dare ad essi nuova visibilità e un’interpretazione che li leghi alla tematica di volta in volta trattata.

Kainos è diretta da Aldo Meccariello, Monte Porzio Catone (Roma), e Vincenzo Cuomo, Pompei (Napoli).

La distribuzione della rivista Kainos è affidata alla società Tiscali di Cagliari, quella del Portale di Kainos alla società Ergonet di Montefiascone (VT).