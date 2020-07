Al Rada Music on the Rocks una ospite d’eccezione: Anfisa Letyago a Positano. A seguito del periodo di lock down che ha visto i cittadini italiani costretti nelle proprie abitazioni, con la possibilità di uscire soltanto per motivazioni di necessità improrogabile, salute e lavoro, in questa nuova fase, caratterizzata da maggiore liberà di movimento, nonostante le varie regole da seguire per limitare quanto più possibile il contagio da Coronavirus, tante sono le persone che hanno scelto la Costiera Amalfitana come luogo nel quale trascorrere ore o giorni di relax.

Tra questi, Anfisa Letyago, la bella dj siberiana, nata 24 anni fa a Mirnij, un paesino di minatori e pescatori perso nella tundra della Siberia orientale, ma che oramai da cinque anni vive in Italia, più precisamente a Napoli. “Mi sento anch’io un po’ napoletana. Ad esempio, mi piace il caffè, amo mangiare bene ed andare al ristorante con gli amici, adoro la Costiera Amalfitana, Capri ed Ischia. Ed aamo alla follia la creatività di Napoli, anche se ci ho messo un bel po’ ad apprezzare la musica napoletana”, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport tempo fa. A testimoniare il suo amore nei confronti della nostra terra è il suo arrivo di ieri a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, sottolineato da storie e fotografie pubblicate sulla sua pagina Instagram.

La ragazza, diventata in breve tempo una delle dj girl più richieste nei club italiani e pure una fashion icon, ha approfittato dell’occasione per esibirsi in maniera magistrale al Rada Music on the Rocks.