Aiuto! Il grido d’allarme dei lavoratori stagionali, anche bus da Amalfi a Ravello li lascia a piedi

AIUTO!

È il grido di allarme dei lavoratori della Costa d’Amalfi, quelli che sudano per guadagnarsi il pane per loro, per i loro figli, per le loro famiglie.

Questo è un bus di linea, precisamente quello con partenza da Amalfi diretto per Ravello, delle ore 10.

14 le persone sedute, per fortuna sono riuscita ad accaparrarmi un posto prima che segnassero sul tabellone luminoso: COMPLETO!

Completo perché il bus per garantire le norme di sicurezza da 55 persone fra sedute ed in piedi, ne ammette solo 14.

Ed ora, noi mortali, costretti a difenderci dietro la mascherina ma nonostante tutto a disposizione per ripartire dal turismo, non abbiamo i mezzi a disposizione!

Schiavi di sistemi, di regole campate in aria, senza una logica.

Oggi il bus l’hanno perso in tanti, altri sono stati lasciati sulla fermata, altri verranno addirittura licenziati perché per l’ennesima volta avranno fatto tardi a lavoro.

Ed allora “AIUTO” va alle istituzioni, affinché si possano garantire le corse almeno ai lavoratori, a quelli che escono prima del previsto e nonostante tutto perderanno la loro corsa e forse, anche il lavoro.

Per non parlare dell’ultima corsa, che per suddetta linea, a luglio inoltrato, rimane alle 20.25

Più bus, più tutele a favore dei lavoratori, più posti sugli autobus per chi esce per guadagnarsi da mangiare.

Ah, Covid, invece di renderci migliori ci hai distrutto!

Il post di Francesca Faratro, bravissima collega, fa riflettere. Anche la SITA contribuisce a rallentare l’economia, in centinaia da Sorrento o da altre località non vengono a Positano per lo stesso motivo, idem succede per chi da Salerno va a Cetara o Maiori.