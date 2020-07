Agropoli. Probabile che il 21enne non sia stato contagiato a Capri

Agropoli ( Salerno ) Il 21enne di Agropoli positivo al coronavirus potrebbe non essere stato contagiato a Capri. E’ quanto emergerebbe analizzando il decorso della malattia. Il giovane, infatti, è stato in vacanza a Capri con la fidanzata, senza avere contatti prolungati con altre persone, tra il 15 e il 17 luglio.

Ma i sintomi della malattia, che solitamente si presentano dopo pochi giorni, sono emersi soltanto una settimana dopo. Tra il 23 e il 24 luglio infatti, il 21enne ha iniziato ad avvertire la febbre, come scrive infocilento

Da quel momento si è messo in isolamento e ha chiesto di sottoporsi a tampone, poi risultato positivo. Nel weekend il trasferimento all’ospedale di Scafati dove è ricoverato nel reparto covid. Qui trascorrerà almeno due settimane. Le sue condizioni di salute sono già in miglioramento ed è questa la notizia più importante.

Al momento nella sua catena dei contatti sono quattro le persone positive, tra queste non ci sono i genitori risultati negativi al tampone.

“Sono state dette tante inesattezze sulla mia situazione – spiega il 21enne agropolese – io sono stato a Capri soltanto con la mia fidanzata e quando sono tornato ad Agropoli stavo benissimo. Solo dopo una settimana ho cominciato ad avvertire i sintomi della febbre e subito mi sono sottoposto a tampone. Da allora sono sempre rimasto in isolamento”.

Il ragazzo prima di avvertire la febbre ha fatto una vita normale, potrebbe essersi imbattuto in qualche asintomatico e quindi essere rimasto contagiato. Un’ipotesi che al momento non può essere esclusa. Ora Agropoli attende l’esito di quasi un centinaio di tamponi.

