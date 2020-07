Agropoli. Giovane positivo al Coronavirus: il sindaco chiude 11 locali per 48 ore. Dopo che un giovane di Agropoli è risultato positivo al Coronavirus, il sindaco di Agropoli Adamo Coppola ha firmato un’apposita ordinanza che prevede la chiusura per 48 ore di determinate categorie di esercizi commerciali che insistono su Piazza della Mercanzia, via Antonicelli e via Pisacane. Raccomanda inoltre l’utilizzo delle mascherine all’aperto quando non è possibile mantenere la distanza di sicurezza. Di seguito l’ordinanza:

“DATO ATTO:

-che, sul territorio del Comune di Agropoli, è stato accertato un nuovo caso di persona contagiata dal COVID-19 (nuovo coronavirus);

-che per l’effetto sono state poste in essere una serie di misure precauzionali nei confronti di individui che hanno avuto stretto contatto con la persona risultata positiva al Covid -19;

-che l’esito degli accertamenti sanitari praticati e da praticarsi sulla totalità degli individui posti in isolamento domiciliare fiduciario non è stato ancora acquisito agli atti né del Dipartimento di prevenzione Collettiva dell’Asl né del Comune di Agropoli;

RITENUTO che l’assenza di ulteriori forme di contagio da Covid -19 debba essere preservato con ogni opportuna ed adeguata iniziativa, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, imponendo l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dell’art.32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

UDITA la relazione da parte del Comando Polizia Municipale in relazione al rischio contagio che individua nei pubblici esercizi ed attività artigianali ubicati nell’area di Piazza della Mercanzia, Via Pisacane, Via Riviera Antonicelli quali punti di elevata criticità per il rischio di contagio da Covid -19 nonché il locale di pubblico trattenimento danzante denominato ” New Carrubo” ubicato in località Selva;

DATO ATTO

-che la persona risultata positiva ha comunicato all’autorità sanitaria di prevenzione collettiva di aver frequentato alcuni locali dell’indicata area di Agropoli.

-che gran parte dei titolari delle attività commerciali presenti nell’area in parola hanno manifestato il loro assenso all’adozione del presente provvedimento.

RITENUTO di dover dare corso ad idoneo provvedimento amministrativo che vieti l’attività di commercio per 48 ore eventualmente prorogabili per un tempo maggiore, nelle more di eventuali ulteriori provvedimenti anche in relazione alle indagini epidemiologiche in corso;

VISTO l’art. 650 del Codice Penale;

VISTO l’art. 50 del T.U.E.L.;

RITENUTO opportuno e necessario disporre con il presente provvedimento l’applicazione della immediata misura della chiusura di tutte le attività commerciali e artigianali e di pubblico trattenimento (pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, pubblico esercizio di trattenimento danzante, paninoteche e gelaterie artigianali) per ore 48 a decorrere dalla data odierna eventualmente prorogabili per i motivi innanzi indicati;

ORDINA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

La chiusura con decorrenza immediata e per 48 ore delle seguenti attività commerciali ed artigianali ali’insegna di:

1) Sciuè Sciuè ( pubblico esercizio)

2) Goccio ( pubblico esercizio);

3) Bar Nazionale (pubblico esercizio);

4) Pecora Nera (pubblico esercizio)

5) Belinda Gelateria (attività artigianale)

6) Godo (attività artigianale)

7) Atlantis ( pubblico esercizio)

8) Scalinatella( pubblico esercizio).

9) Umami(pubblico esercizio)

10) No Name (pubblico esercizio)

11) New Carrubo (pubblico esercizio trattenimento danzante)

Ordina altresì ai titolari delle predette attività commerciali ed artigianali di seguire puntualmente le disposizioni in tema di profilassi stabilite dalle Autorità Sanitarie in relazione all’emergenza in atto per il Coronavirus, nonché ogni disposizione in merito dettata dal Ministero della Salute e dagli Organi Istituzionali preposti.

Manda a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza”.